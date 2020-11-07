Ежедневно в сети появляются десятки тысяч новых сайтов, каждый из которых претендует на то, чтобы остаться в виртуальной паутине надолго. Многим людям актуально продвижение в Google (Гугле), чтобы ресурс стал узнаваемым, привлекая внимание неограниченного числа лиц.

Каковы этапы продвижения, специфика

Есть несколько этапов, каждый из которых особенно важен. Желательно, чтобы все этапы продвижения проводились профессионалами, что позволит сэкономить деньги и время. Целесообразно подходить к делу комплексно, привлекая внимание и пользователей из соцсетей.

Прежде чем начать те или иные этапы продвижения, надо проанализировать сайт, учесть специфику тех или иных соцсетей и провести прочие манипуляции. Например, надо учесть следующее:

Есть универсальные социальные сети или региональные. Они тоже будут полезны для продвижения. Лучше выбрать самые оптимальные варианты.

Стоит использовать и опции на самом сайте, позволяющие провести презентацию товаров в фото-формате или видео.

Помогут и удобные чаты, чат-боты на продвигаемом ресурсе.

Но одним из самых первых этапов продвижения станет внимательное изучение уже существующего ресурса. Для этого есть бесплатные сервисы, выявляющие количество внешних и внутренних ссылок, ошибки и так далее. Более точную информацию можно получить при индивидуальном анализе.

Особенности продвижения в Google, которые надо знать

Кроме соцсетей, есть и особенности продвижения в Google — самого популярного поисковика в Украине и в мире. В нем собраны свои факторы ранжирования, соответствующие понятию качественного или некачественного сайта. Например, имеет значение возраст домена, история его развития. Даже такие «мелочи», как оплата домена на несколько лет вперёд, то есть на большой срок, важна.

Другие особенности продвижения в Google означают учёт контента, внедрение LSI-ключевиков, что анализируют поисковые машины. Это слова, связанные непосредственно с основными ключевыми словами, которые люди часто набирают в поисковике. Контент должен быть четким, отвечать на поставленные вопросы пользователей без большого объёма слов, не несущих смысловую нагрузку. Такой текст легко просмотреть по диагонали, прочитать отдельные абзацы и уже из фрагмента почерпнуть полезную информацию.

Также об особенностях продвижения в Google говорит следующая таблица, в которой отражается то, что предлагает Google:

Мастер разметки структурированных данных Официальный функциональный сервис, анализирующий микроразметку. Её правильность напрямую влияет на ранжирование. Маркер Google Это ещё один сервис, заменяющий микроразметку, если нет доступа к коду. Он анализирует структурированные данные, что позволит сделать сайт привлекательным.

Другие полезные сервисы Google

Есть многочисленные инструменты, позволяющие выявить объективную картину. В частности, сервисы Google своевременно обновляют приложения, наделяют широким функционалом, проводят аутентификацию в службах, синхронизируют контакты, меняют параметры идентификации. Некоторые инструменты направлены на работу непосредственно с сайтом, что улучшит его ранжирование.

Есть сервисы Google, что уже давно стали нормой, они помогают клиентам больше узнать о компании, товарах и услугах, геолокации, часах работы. Кроме того, сервисы делают ресурс более солидным в глазах потенциальных деловых партнеров, что положительным образом сказывается на репутации. Но не все клиенты знают, какие именно сервисы стоит установить, в чём заключаются их преимущества.

Среди сервисов Google есть и те, что наглядно показывают расположение компании на виртуальной карте, позволяют проложить удобный маршрут на общественном, личном транспорте или при передвижении пешком. Стоит подробнее рассмотреть эти сервисы и узнать, чем они помогают в продвижении.

Основные работы по продвижению сайта в Google, привлечение сервисов

Специалисты знают, что основные работы по продвижению сайта в Google включают многочисленные нюансы. Например, следующие:

Настройка push-уведомлений. Google предлагает интересные решения, позволяющие пользователям настроить уведомление по собственному вкусу или полностью отказаться от них. Некоторым уведомления приходят на мобильный телефон или на электронную почту. Это могут быть уведомления о поступлении в партии товаров, о скидках.

Геолокация. Это сервис Google, определяющий координаты человека, чтобы предложить ему релевантную информацию, например, о поступлении товаров в магазин, находящийся в непосредственной близости.

Есть даже сервисы, позволяющие внедрить какие-то игровые решения, синхронизировать процесс игры. Да, это подходит для узкой категории сайтов, но они, как известно, бывают совершенно разные.

Плюс, основные работы по продвижению сайта в Google (Гугле) должны иметь чисто практическую и конкретную цель. В частности, увеличить трафик, сделать ресурс более удобным для мобильных устройств, оптимизировать процесс заказа и так далее. Важно продумать, как устранить препятствия, мешающие продвижению ресурса, индексации.

Перечень основных работ по продвижению сайта в Google включает в себя и улучшение юзабилити, дизайна, что положительным образом влияет на конверсию. Дизайн должен быть создан в приятных для глаз тонах, создающих психологический комфорт.

Особенности продвижения в Google, о которых знают не все

В сети и на многочисленных форумах, в блогах обсуждаются особенности продвижения в Google (Гугле) и даётся примерный перечень манипуляций. Но это лишь шаблонные решения, общие рекомендации. Важно выбирать методы, которые будут наиболее эффективно работать в конкретной ситуации и потребуют от заказчика меньших затрат ресурсов при достижении максимально возможного результата.

Анализ конкурентов Это не подразумевает значительных финансовых вливаний, но позволит выявить конкурентоспособность именно в данном сегменте, будь то реализация строительных материалов, путёвок, продуктов питания, услуг и пр. Внешняя оптимизация Это ссылочная масса. Покупать ссылки за деньги не единственно возможный вариант. Важно сделать так, чтобы ссылки размещались естественно, на подходящих ресурсах. Сделать это удастся и бесплатно.

Также особенности продвижения в Google в том, что можно заказать их по хорошей цене, если выбрать грамотную стратегию продвижения. Придется определиться и с регионом. Так, кого-то интересует вся Украина, а кто-то нацелен на определенные города: Киев, Одесса и так далее. От этого будет зависеть и цена услуги, время, что будет потрачено на каждый этап.

Как правило, уже на первой встрече с клиентом можно говорить об особенностях продвижения в Google сайта, о цене, этапах исходя из тематики. Нередко клиенты предварительно проводят самостоятельный поиск, анализ своего виртуального детища и примерно представляют, с какими сложностями придется столкнуться.

Сколько стоит продвижение сайта в Google (Гугл), от чего зависит цена

Люди, желающие заказать услуги в Украине, в первую очередь спрашивают, сколько стоит продвижение сайта в Google, что влияет на стоимость. Это напрямую зависит от перечня манипуляций: внешние и внутренние ссылки, региональное продвижение, перелинковка, анализ поведенческих факторов, учёт требовательности той или иной поисковой системы.

Заблаговременно рассчитывается то, сколько стоит продвижение сайта в Google, то есть это происходит на этапе составления технического задания. Иногда ресурс уже наполнен довольно качественным контентом, не требующим переработки. В некоторых случаях приходится начинать работать с нуля, и услуги будут дороже.

Рассчитывая то, сколько стоит продвинуть сайты в Google (Гугле), важно выяснить, нужна ли оптимизация под различные мобильные устройства, есть ли сертификат https и пр. А еще, специалисты оценивают скорость загрузки страниц, что тоже напрямую влияет на отношение Гугл к ресурсу.

Основные правила поискового продвижения, чтобы не вызвать санкции со стороны Google (Гугл)

Психологически многим клиентам хочется сделать всё максимально быстро. Но есть основные правила поискового продвижения, проверенные на практике. Это подразумевает их эффективность и безопасность для самого сайта. Всё должно выглядеть естественным образом, чтобы ранжирование, продвижение в топ прошло успешно.

Специалисты знают основные правила поискового продвижения, их особенности. Например, следующие:

Реклама, вызывающая определенные ассоциации, эмоции в зависимости от специфики товаров, услуг. Стоит ненавязчиво проводить мысль, что заказать товары или услуги удастся быстро и по хорошей цене.

Стимулирование торговых посредников в бизнесе. Стоит опираться на партнёров, посредников, побудить интерес со стороны дистрибьюторов, владельцев партнерских программ.

Задействование общественных связей, социальных коммуникаций. Соцсети помогают сформировать положительный имидж бренда, а не только побудить интерес пользователей к услугам.

Есть и другая градация основных правил в поисковом продвижении, в частности, активизация персональных продаж, маркетинговая деятельность по стимулированию сбыта, соединение онлайн и оффлайн продвижения и прочее. А ещё, возможно привлечение инфлюенсеров, блогеров с большой аудиторией.

Преимущества SEO продвижения от Интернет Маркетинга, гарантии

Есть конкретные преимущества SEO продвижения от Интернет Маркетинга, которые по достоинству оценят клиенты. Обращаются за услугами владельцы бизнеса в Киеве или по всей Украине, в отдельных регионах, городах. Из преимуществ продвижения в Google (Гугл) стоит отметить возможность заказать профессиональные услуги в любое время и по хорошей цене, то есть по адекватной, подразумевающий прозрачное ценообразование. Это немаловажный фактор.

Основные преимущества SEO продвижения от Интернет Маркетинга следующие:

Как стандартные, так и нестандартные методы. Поможет в этом креативный подход. Люди устали от стандартных рекламных конструкций, предлагающих купить товары, заказать услуги. Они обращают внимание на нестандартные методы и часто делятся в соцсетях такими рекламными инициативами добровольно, оценив по достоинству интересную подачу.

Отдельно прорабатывается и продвижение мобильного приложения, увеличение числа скачиваний через сайт, создание креативных иконок, установка программ, позволяющих задействовать их в онлайн-режиме, мотивировка скачивания, оптимизация мобильных приложений, уменьшение их веса.

Из преимуществ SEO продвижения в Интернет Маркетинге стоит отметить и возможность бесплатно получить консультацию, заказать предварительный анализ сайта, выявить основные ошибки. На основании полученной информации заказчик принимает решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества.

Сложно ли заказать продвижение у профессионалов

В любое время удастся заказать продвижение у профессионалов и убедиться, что цены доступны. В данном сегменте рынка тоже существует большая конкуренция, что благоприятно влияет на стоимость. Еще несколько лет назад подобные услуги казались дорогими, доступными лишь избранным. А сегодня продвижение считается вполне нормальным явлением, эффективность которого доказана на практике.

Если надо заказать продвижение у профессионалов, то поможет следующая информативная таблица:

Самостоятельное продвижение лишь кажется дешёвым Практически всегда придется привлекать подрядчиков, контролировать качество исполнения работы и вносить правки. Из за отсутствия понимания процессов и не проработанной стратегии продвижения, есть вероятность потратить деньги зря, при этом сделать еще хуже чем было. Самостоятельное продвижение не экономит время Первых результатов придётся ждать в 2-3 раза дольше, чем при обращении к профессионалам. Да и сам результат может быть не таким впечатляющим, как ожидалось

Как видно, слишком велик риск того, что в результате придется дополнительно потерять как во времени, так и в деньгах. При заказе продвижения у профессионалов досадные ошибки исключены, контролируется каждый этап работ, учитываются нюансы. Например, установка счетчиков Google Analytics, правильная настройка административной консоли, проверка корректности мета-тегов, проверка отсутствия дублей и десятки прочих “мелочей”.

Кому нужно воспользоваться услугой продвижения сайтов?

Во многом вопрос о том, кому нужно воспользоваться услугой продвижения сайтов, является риторическим. Заказать услуги продвижения необходимо всем, кто хочет сделать сайт жизнеспособным. Исключения составляют лишь проекты, создающиеся исключительно для себя или для очень небольшой аудитории.

Отвечая на вопрос, кому нужно воспользоваться услугой продвижения сайтов, стоит отметить актуальность этих действий для малого, среднего и крупного бизнеса. Новички или компании, функционирующие на рынке далеко не первый год и известные в Киеве или по всей Украине, тоже ощущают возрастание конкуренции. По статистике, ежедневно только в украиноязычном сегменте интернета создаются несколько сотен сайтов. И большая часть из них имеет ярко выраженную коммерческую направленность, а не просто создается “для души”. А значит, конкурировать в продвижении созданного детища придется.

Люди, которые твердо знают, что им нужно воспользоваться услугами в продвижении сайта, понимают, что вложения окупятся. Тем более, что удастся заказать продвижения в Google (Гугле) по хорошей цене, с официальным составлением договора о сотрудничестве и с гарантиями.

Заказать продвижение сайта в ТОП Google

Если хочется заказать продвижение сайта в ТОП Google, то для начала надо совершить простые действия. Например, сформулировать цели и задачи ресурса. Также необходимо следующее:

Изучить информацию на сайте, ознакомиться с портфолио выполненных работ, чтобы понять, что компании можно доверять.

Посмотреть ответы на самые распространенные вопросы пользователей, при необходимости заказать бесплатную консультацию.

Подготовить список своих вопросов специалистам заблаговременно.

Да, заказать продвижение сайта в ТОП Google проще, чем может показаться сначала. Все пожелания клиентов будут учтены.

Обязательно при заказе продвижения сайтов в ТОП Google (Гугл) учет специфики, возможность органично внедрить как креативные, так и стандартные способы продвижения.

Грамотный технический аудит и многое другое

Первым этапом будет технический аудит, что позволит выявить ошибки. Некоторые ошибки, сложности, повлекшие проблемы с индексированием, клиенты уже знают заблаговременно.

В любом случае технический аудит проводится быстро. Его можно сравнить с диагностикой сайта. По окончанию этого этапа будет предложен отчет.

В процессе технического аудита выявляются некоторые нюансы, которые не всегда заметны человеку, не имеющему специальных познаний в продвижении.

Работа с поведенческими факторами

Очень важна работа с поведенческими факторами. Они представляют собой анализ совокупности действий, которые совершают люди на ресурсе. Этот анализ проводят как специалисты, так и поисковики.

Оперативная работа с поведенческими факторами позволяет вносить изменения, сделать ресурс более удобным. Конечно, Google и другие поисковики тоже замечают изменения в соответствии со своими алгоритмами ранжирования. Которые, кстати, все время совершенствуются для оптимизации поисковой выдачи..

В работе с факторами поведенческого типа помогают и сервисы статистики, расширения для браузеров, приложения и многое другое. Это дает важную информацию специалистам и помогает понять, насколько ресурс ушел вперед в сравнении с аналогичными сайтами конкурентов.

Контентное наполнение сайта

Обязательным является контентное наполнение сайта. Причём, оно должно быть регулярным, качественным. Это позволит людям быстро найти необходимое.

Важно контентное наполнение сайта с учетом психологии пользователей. Учитывается регион, например, Украина, Киев и другие города. Возможно продвижение не только в стране, но и за её пределами.

Качественное наполнение сайта контентом — это тоже ответственный процесс. Это услуги, которые будут предложены заказчику по хорошей цене. Размещаются и иллюстрации, графические материалы, таблицы, схемы, фото, чертежи, если необходимо.

Все поисковые машины, и Google тоже не исключение, анализируют частоту обновления материалов на сайте. Поэтому наполнение сайта контентом должно быть как качественным, так и регулярным. В статьях желательно размещать и графические материалы: фото, видео, иллюстрации, графики. Плюс, важно форматирование: списки, подзаголовки, возможность со стороны читателя ознакомиться с текстом статьи «по диагонали», то есть быстро ухватить главную суть.